وزير المالية: تأجيل الزيادة على الضرائب العقارية 3 سنوات

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه لا بد من النظر في العمل على تعديل قانون الضريبة العقارية، مؤكدا أنه بالفعل يجري الآن العمل على دراسة تعديل القانون.



وكشف معيط، أنه تم إصدار تعليمات بتأجيل أي زيادة في الضرائب العقارية لمدة 3 سنوات، حتى يتم العمل على دراسة القانون ككل.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، وردًا على ما أثاره النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة.