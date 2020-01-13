رصد 6 مليارات جنيه فى الموازنة لصالح دعم صندوق الصادرات

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة رصدت 6 مليارات جنيه في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي من أجل دعم صندوق الصادرات.



وأشار معيط، إلى أنه نجح في الحصول من مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، على دعم إضافي بمقدار 500 مليون جنيه دعمًا للصادرات، على أن يخصص هذا المبلغ لأي صانع يريد التوسعة في مجال صناعته وأعماله، وحتى يتم توفير الاعتماد المالي السريع.



جاء ذلك خلال اجتماع لجان الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، وبحضور ممثلي صناعة الورق.