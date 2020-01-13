التنمية المحلية تشيد بجهود «صوتك مسموع» بالمنيا في 2019

أشاد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بجهود القائمين على العمل بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، حيث ثمن المحافظ ما بذله العاملون من جهد خلال العام الماضي في التواصل مع المواطنين وحل شكواهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم.



وأضاف المحافظ أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أرسل خطابا، أكد فيه خالص شكره وتقديره للقائمين على العمل في خدمة المواطنين وفريق عمل "مبادرة صوتك مسموع" بمحافظة المنيا على ما بذل من جهد في حل شكاوى المواطنين والتواصل معهم خلال عام 2019، متمنيا بذل المزيد من الجهد والعمل لخدمة المواطنين.



ويحرص اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على عقد لقاء دوري لخدمة المواطنين كل أربعاء للاستماع إلى شكواهم واتخاذ الآليات المناسبة لحل تلك المشكلات بحضور ممثلي الجهات المعنية، وتلبية متطلباتهم بما يحقق رضا المواطن عن كافة الخدمات المقدمة له.



وتستقبل إدارة خدمة المواطنين الشكاوى على رقم 16528 الخاص بمنظومة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء، ومن خلال مبادرة "صوتك مسموع" والتي تقوم على معالجة المشكلات وحل الشكاوى والرد على الاستفسارات من المواطنين من خلال فريق تنفيذي تم اختياره بكل محافظة وهو بمثابة غرفة عمليات دائمة يتم من خلالها التعامل مع الشكاوى الواردة إليها أولًا بأول ومتابعتها والتواصل مع أصحابها لإفادتهم بما تم بصدد مشكلاتهم.