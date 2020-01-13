أحمد صلاح حسنى يوجه رسالة غامضة

نشر الفنان أحمد صلاح حسني، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، صورة جديدة له، حيث ظهر فيها بلوك كاجول.



وعلق على الصورة قائلاً: "لا يهمني من أنت ولا أهتم بكلام الناس عنك.. كن معي جميلًا أكن معك أجمل".



ويشارك أحمد صلاح في مسلسل "ختم النمر" المكون من 45 حلقة، ومن المقرر عرضه في يناير، وتدور أحداثه في إطار أسري اجتماعي يتناسب مع الجو العائلي، ممزوج بالأكشن مع مزيد من الإثارة والتشويق.

