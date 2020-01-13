أسماء ضحايا انهيار عقار على رواد قهوة بالعطارين

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار المتسبب فى مصرع وإصابة 6 أشخاص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وطلب ملف العقار من الحى.



كما قررت النيابة التصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبى عليهم لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة واستدعاء مالك العقار.



وانتقل فريق من النيابة العامة، إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة، وسؤال المصابين عن الواقعة.



كان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار عقار بشارع عبد المنعم بدائرة قسم، ووجود أشخاص تحت الأنقاض، على الفور انتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.



وتم استخراج جثث كل من مصطفى أحمد يحيى، 64 سنة، بالمعاش، مقيم فى شارع القمر بمحرم بك، وحسن عبدالعزيز السيد، 69 سنة، نجار، مقيم فى الجمرك وشهرته عادل الصفتي، وعلي محمد علي أحمد، 51 سنة، سائق، مقيم فى العصافرة قبلي، وحسن حسين محمد بهنساوي، 57 سنة، صاحب محل أدوات كهربائية، مقيم فى العطارين، وبخيت أحمد علام عبدالله، 60 سنة، عامل، مقيم فى محرم بك، ونقل المدعو محمد الكومي محمد بدر، 54 سنة، مقيم فى شبراخيت بمحافظة البحيرة، بسيارة الإسعاف إلى المستشفى الأميري الجامعي لتلقي العلاج اللازم.



وتبين من المعاينة والفحص أن العقار المنهار مكون من 3 طوابق، بناء قديم، وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض برخصة هدم رقم 215 لسنة 2017.



وتم نقل الجثث لمشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لاستكمال التحقيقات.