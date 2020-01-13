تجديد حبس 4 من مشجعي الزمالك في «وايت نايتس»

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس 4 متهمين من مشجعي نادي الزمالك في قضية ألتراس وايت نايتس- ألتراس زملكاوي- لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.



وتضمن قرار تجديد الحبس كلا من أحمد نبيل ومحمد السيد وطارق علي وعبدالرحمن عاطف، في الاتهامات المنسوبة لهم بإعادة إحياء تنظيم ألتراس وايت نايتس، وهي القضية التي تحققها نيابة أمن الدولة العليا منذ عدة أشهر، ومحبوس على ذمتها عدد من مشجعي نادي الزمالك بذات الاتهامات.



وكانت النيابة أمرت بحبس المتهمين في القضية، في وقت سابق، وقررت تجديد حبسهم عدة مرات خلال الأشهر الماضية، وتحمل القضية رقم 730 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن دولة عليا.