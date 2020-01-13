غدًا.. أولى جلسات استئناف المتهمين فى «مقتل شهيد الشهامة»





وأحال النائب العام القضية للمحاكمة العاجلة.

تشهد محكمة استئناف شبين الكوم بمحافظة المنوفية، غدًا الثلاثاء، أولى جلسات الاستئناف من محامي المتهمين بقتل محمود البنا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة"، وذلك بناء على الحكم الصادر بـ15 عاما، على كل من محمد أشرف راجح، وإسلام عواد، ومصطفى محمد، و5 سنوات للمتهم إسلام البخ، فى ديسمبر الماضى.يذكر أن اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، قد تلقي إخطارًا، من العميد محمد عمارة، يفيد بتمكن الرائد أحمد الشافعي من القبض على كل من: "م. أ"، و"إ. ع"، و"م. ا. ر"، وجميعهم مقيمون مركز تلا، بعدما تربصوا لمحمود البنا، الطالب في الصف الثاني الثانوي، وطعنوه عدة طعنات بالبطن والصدر أودت بحياته.وشيع الآلاف من أهالي مركز ومدينة تلا جثمان الطالب من مسجد اللامعي، وسط حالة من الحزن الشديد، بعدما وصفوه بـ"شهيد الشهامة"، مؤكدين أنه كان يتمتع بالأخلاق العالية وحسن السيرة والسلوك المستقيم.