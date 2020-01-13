دوللى شاهين تستأنف تصوير «عيد جواز»

استأنفت الفنانة دوللي شاهين، تصوير فيلمها السينمائي الجديد "عيد جواز" في اللوكيشن الخاص بالعمل، وذلك بعد تقديمها سلسلة من الحفلات الغنائية الناجحة مؤخرا.



وكانت دوللي شاهين، قد وقعت عقود بطولة الفيلم بشكل رسمي الشهر الماضي، والذي ينتمي إلى أعمال الرومانسية.



والفيلم من إنتاج أيمن زكي، وتأليف السيناريست أسامة فهمي، وإخراج أحمد فهمي عبدالظاهر، ويشارك في بطولته إيهاب فهمي، حسام فارس، أميرة نايف ومحمد سليمان، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال عام 2020، وتعود به دوللي إلى جمهور السينما بعد فترة غياب طويلة.

