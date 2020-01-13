صرف 1828 جنيهًا لـ«مسنة» لسداد فواتير متراكمة بمياه مطروح

صدّق اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الإثنين، على صرف مبلغ 1828 جنيها لسيدة مسنة، وذلك في استجابة سريعة لشكواها لمساعدتها لسداد مديونية الفواتير المتراكمة عليها بشركة المياه.



وقالت رجاء سالم، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، إنه فور عرض شكوى المسنة على محافظ مطروح، والتى تبلغ من العمر 61 عاما، وزوجها مسن، يبلغ من العمر 74 عاما، ويتقاضى معاشا ضمانيًا قدره 450 جنيها، وعليها مديونيات لشركة المياه متراكمة نظرا لظروفهما، قام بالتصديق على منحها مساعدة مالية من بند الحالات الانسانية مساهمة من المحافظة فى سداد مديونيتها، نظرا لظروفها الاجتماعية والمادية الصعبة.



وأكد محافظ مطروح استمرار مد يد العون لجميع الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بالمحافظة، ومساعدتهم لعيش حياة كريمة، موجها إدارة خدمة المواطنين بحصر جميع الحالات الإنسانية التى تحتاج مساعدات وإعانات مالية وبحثها، للتأكد من صحتها وأحقيتهم للمساعدة ضمانا لوصول الدعم لأصحابه.