رفضت غسل ملابسه.. ضبط المتهم بالشروع فى قتل والدته بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمركز شرطة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، من ضبط عامل، أقدم على الشروع فى قتل والدته، بعد رفضها غسل ملابسه، وجار التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة.



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة بلبيس، بتلقى إشارة من مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق، بوصول " أ م ال" 60 سنة، مقيمة بدائرة مركز منيا القمح، مصابة بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، تم إدخالها العناية المشددة لسوء حالتها.



وتبين قيام نجلها "إ س ش " 28 سنة، عامل بمدينة العبور، بالتعدي عليها بالضرب بفأس على رأسها، بسبب خلافات، معللا ذلك بقسوتها وسوء معاملتها له، ورفضها غسيل ملابسه، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، من ضبط المتهم.



تم تحرير المحضر رقم 1860 جنح منيا القمح لسنة 2020، وجار عرضه على النيابة العامة.