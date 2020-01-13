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حوادث

«قالتله لأ».. شهود «قتيلة الليلة الحمراء» يروون التفاصيل

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:57 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
هدير مصطفي
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شهدت منطقة السيدة زينب نهاية بشعة لعلاقة جنسية محرمة عندما لقت سيدة في العقد الرابع من عمرها مصرعها على يد عشيقها داخل شقته.

انتقلت "الدستور" لمنطقة تل العقارب لسؤال شهود العيان حول الواقعة..
وقال مدحت أحد جيران المتهم إن "عبد السلام " المتهم وشهرته النون يسكن معهم بذات العقار بالطابق الخامس منذ فترة وأن المجني عليها كانت تتردد عليه في شقته باستمرار.

وأوضحت "أم إياد" إحدي الجيران أن المجني عليها وتدعى "فرحة " تعرفت عليها منذ فتره وأخبرتها أنها قريبة عبد السلام وأنها تزوره وتقيم معه أحيانا لانها من الإسكندرية.

وأضافت أم إياد "كنت فاكره انها فعلا قريبته وبدأت اشك فيهم لكن مقدرتش اتكلم عشان النون بلطجي وبيشرب برشام ممكن يموتني انا وعيالي".

وروي أحمد أحد شهود العيان "بعد صراخ الست فجأة الصوت اتقطع وشوفت النون نازل يجري وبعدها بساعات لاقيته جاي مع الحكومة بعد ما اتقبض عليه وينزلوا الجثة من فوق متربطه بحبال ولاففها جوه ملايات كتير ورابطها".

واستكمل حديثه: "النون عليه قضايا كتير وكان محبوس في قضايا مخدرات والست دي بتجيله من زمان تختفي شويه وتيجي تقعد معاه يومين وتمشي وبتتعامل عادي كأنها مراته وتنزل تشترى طلبات وتغسل وتنشر".


وكان رجال مباحث قسم شرطة السيدة زينب قد ألقوا القبض على مسجل خطر يبلغ من العمر 35 سنة قام بقتل عشيقته وإخفاء جثتها داخل شقته بدائرة القسم.

واعترف المتهم بقتل عشيقته داخل شقته وأنهما على علاقة جنسية منذ فترة طويلة وكانت تتردد على شقته لممارسة الجنس معه، وفي المرة الأخيرة طلبت منه الانصراف لكنه طلب منها الانتظار، ورفض خروجها فتشاجرت معه وهددته بإبلاغ الشرطة، وأضاف المتهم أنه احتجزها رغما عنها بأن أغلق عليها الباب من الخارج، وعند عودته نشبت مشاجرة أخرى معها فقام بالتعدي عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وهرب إلى أحد أصدقائه.
«قالتله لأ».. شهود «قتيلة الليلة الحمراء» يروون التفاصيل
«قالتله لأ».. شهود «قتيلة الليلة الحمراء» يروون التفاصيل
«قالتله لأ».. شهود «قتيلة الليلة الحمراء» يروون التفاصيل
«قالتله لأ».. شهود «قتيلة الليلة الحمراء» يروون التفاصيل

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