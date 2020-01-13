الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 16 فلسطينيًا بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 16 فلسطينيا بعد مداهمة وتفتيش عدد من المنازل في الضفة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين في رام الله، وشابين آخرين في طولكرم، و7 شباب في الخليل، وشابين آخرين في بيت لحم، وآخر في قلقيلية؛ بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر حمودة محمد حسن زعاقيق (18 عاما)، وكريم عبد الرحمن عبد المجيد عرار (17 عاما)، بعد تفتيش منزلي ذويهما من بلدة "بيت آمر" شمالي الخليل.