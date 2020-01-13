«إيجيبت جولد» تكشف إيجابيات أول مدرسة لصناعة الذهب بمصر

قال مصطفى نصار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة إيجيبت جولد لصناعة الذهب والمجوهرات، إنه نشأ في عائلة تعمل بصناعة الذهب منذ عام 1935، لافتًا إلى أنه سافر إلى الخارج للدراسة والتعمق أكثر في المجال، حيث إنه درس 18 دبلومة في حقل المجوهرات لنقل الخبرات العالمية لمصر.



وأضاف مصطفى نصار، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، أنه أنشأ مدرسة الذهب لتعليم الأطفال، لتخريج فنانيين في صناعة الحلي، مشددا على حرصه الشديد على توفير كل سُبل الراحة لهؤلاء الأطفال وإقامة رحلات وأنشطة ترفيهية لهم.