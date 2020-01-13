2.5 مليون زيارة ضد الزيادة السكانية فى 6 أشهر

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه فى ضوء استراتيجية السكان 2020 للحد من معدلات الزيادة السكنية، فإنه تم تنفيذ مشروع 2 كفاية والذى من خلاله تم إجراء 2 مليون و413 ألف زيارة طرق أبواب منذ إطلاقه فى يونيو 2018 وحتى نوفمبر الماضي، حيث تم تدريب 1000 متطوعة جديدة للعمل كمثقفات مجتمعيات وتدريبهن على تنفيذ زيارات طرق الأبواب من واقع دليل المثقفة المجتمعية.



وأضافت الوزارة، أنه تم تحويل 369.668 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى تنفيذ 3640 ندوة مع الفئات المستهدفة شارك فيها 345.225 رجل وسيدة، وذلك فى 10 محافظات هى المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، بنى سويف، الفيوم، الجيزة، البحيرة، والتي تعد الأعلى خصوبة والأكثر فقرًا، ويستهدف 1.148.861 أسرة من السيدات في سن الإنجاب.



وأشارت الوزارة، إلى أنه تم تطوير البنية التحتية وتقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال 33 عيادة تنظيم أسرة تابعة للجمعيات الأهلية بالمناطق المحرومة من الخدمة، حيث استفاد من هذه العيادات 35.712 سيدة، وجاءت محافظة بنى سويف فى مقدمة المحافظات المستفيدة من عمليات تطوير عيادات تنظيم الأسرة بإجمالي 6 عيادات و10.309 مستفيدة ترددت عليها.



وعن الرؤية المستقبلية للمشروع، أوضحت الوزارة أنه جار تجهيز 32 عيادة تنظيم أسرة إضافية (ندوات ومسرح شارع)، وتنفيذ عروض غير مباشرة بالمحافظات المستهدفة.



