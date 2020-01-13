بكاء وصدمة من صعوبة امتحان «إنجليزي ثانية ثانوي»

انتهى طلاب الصف الثاني الثانوي من أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وغلبت الدموع على مشهد الطلاب عقب انتهاء الامتحان بمدرسة الشيماء الثانوية بنات بالمعادي، حيث أكدوا صعوبة الامتحان.



وقالت مريم حسين، طالبة بالصف الثاني الثانوي، إن امتحان اللغة الإنجليزية جاء صعبا ومن خارج المنهج المقرر، خاصة قطعة الفهم.



وأضافت الطالبة أميرة طارق أن سؤال "القطعة- البراجراف"، الذي كان يتحدث عن وسائل الإعلام، كان صعبا جدًا وغير مدربين عليه، بالإضافة إلى غموض بعض الكلمات.



بينما أكدت بعض الطالبات الأخريات أن الترجمة جاءت مباشرة، وبعض النقاط في السؤال الاختياري، وأن الصعوبة في البراجراف والقطعة.



يذكر أن الطلاب أدوا الاختبار في مدارسهم الأصلية المجهزة إلكترونيا على أجهزة التابلت الخاصة بهم، بينما كان ورقيًا في المدارس غير المجهزة، وبنظام الـopen Book.



أما طلاب أولى ثانوي سيؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى أيضًا، خلال الفترة المسائية من 1 ظهرًا وحتى 4 عصرًا، والتي تنعقد ورقيا وبنظام الـopen Book.