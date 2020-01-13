وفد كنسى فرنسى يزور نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة

قال المهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إنه استقبل وفدا كنسيا رفيع المستوى من الجمعية الوطنية للحج المسيحى بفرنسا وعددا من الإعلاميين الفرنسيين، لزيارة نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة وبعض المناطق السياحية في مصر، لتنشيط حركة السياحة الدينية.



وأوضح يوسف، أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج الرحلات التعريفية، الذي تنفذه الوزارة للترويج للمنتجات السياحية التى يزخر بها المقصد السياحى المصرى، ومن ضمنها السياحة الدينية.



ومن المقرر أن يقوم الوفد بلقاء وزير السياحة والآثار وعدد من المسئولين بالدولة والشخصيات العامة فى مصر، لمناقشة إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة لوضعها ضمن البرامج السياحية للجمعية.



وتولى وزارة السياحة والآثار، اهتماما كبيرا بمنتج رحلة العائلة المقدسة، الذي يعد من المنتجات السياحية التى تنفرد بها مصر تنافسيا عن بقية بلدان العالم، نظرا لأنه أطول مسار حج فى العالم يقع فى دولة واحدة، إذ يمتد من رفح شمال شرق البلاد مرورا بمنطقة الدلتا ثم القاهرة، ليشمل كل الأماكن التى مرت بها العائلة المقدسة خلال رحلتها فى مصر.



يذكر أن وزارة السياحة والآثار كانت قد نظمت عددا من الرحلات التعريفية (FAM Trips) للترويج لمسار رحلة العائلة المقدسة لأهم ممثلى الكنائس بمختلف الأسواق السياحية، ومنها إسبانيا وإيطاليا والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى منظمي الرحلات العاملين بهذا المجال، وكذلك ممثلى أهم وسائل الإعلام.

