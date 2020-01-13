طهران تنفي التكتم على قضية الطائرة الأوكرانية

نفت طهران، اليوم الاثنين، أي محاولة "للتكتم على قضية" إسقاط الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ، الأربعاء، قرب العاصمة الإيرانية.



وقال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي: "في هذه الأيام الحزينة، وجهت انتقادات إلى مسئولي البلاد وسلطاتها، واتهم بعض المسئولين بالكذب وبمحاولة التكتم على القضية، فيما في الواقع، وبصراحة، لم يحصل ذلك".



وتحطمت طائرة الركاب الأوكرانية من طراز "بوينج 800-737"، فجر يوم الأربعاء الماضي، خلال رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف، عقب إقلاعها بدقائق، مما أسفر عن وفاة 176 شخصًا.



وأعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن بلاده تنتظر اعتذارًا رسميًا من إيران وعبر قنوات رسمية وتعويضات عن إسقاط الطائرة التي راح ضحيتها 176 شخصًا، بعد اعتراف طهران بإسقاطها نتيجة "خطأ بشري عن غير قصد".



وقال الرئيس الأوكراني عبر "تيليجرام": "إيران اعترفت بذنبها، بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية، حتى قبل انتهاء أعمال اللجنة الدولية للتحقيق"، حسب قنوات روسية.