اقتصادى: المصانع متناهية الصغر القاطرة الحقيقية للنهوض بالصناعة

قال الدكتور محمد عبداللطيف، المحلل الاقتصادي، إن مصر احتلت المركز الـ18 ما بين 140 دولة في تطوير شبكة الطرق، لافتًا إلى تطوير قطاع الصناعة في مصر، مؤكدًا أن المصانع الصغيرة هي الحل الأمثل لحل مشكلة الصناعة في مصر.



وأضاف محمد عبداللطيف، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "TeN"، أن المصانع غير المرخصة يجب أن يكون لها سجل تجاري حتى تستفيد بشكل أكبر وأمثل من منتجاتها، مطالبًا وزارة الصناعة بالنظر إلى المصانع متناهية الصغر فهي القاطرة الحقيقية للنهوض بالصناعة.



وأوضح أن المستثمر سيشعر بتحسن الأوضاع عندما يحصل على دعم فى الكهرباء وحوافز استثمار، مؤكدًا أن التعليم الفني هو مفتاح تغير الصناعة المصرية.

