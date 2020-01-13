أمين «مستقبل وطن»: الحزب يعمل في جميع الأنشطة

قال حسام الخولي، أمين عام حزب مستقبل وطن، إن الحزب استطاع فك شفرة العمل الحزبي، حيث لا يعمل بالنظام التقليدي، ولكنه يعمل في جميع الأنشطة منها السياسة، الفن، الرياضة، العلم.



وأضاف حسام الخولي، خلال تصريحاته ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه خلال الفترة الأخيرة هناك مئات من رجال الأعمال الداعمين للحزب، ممن ليس لهم أهداف سياسية، ولكن هدفهم المشاركة في العمل الاجتماعي فقط.



وأوضح أن الاحتفالية تأتي لتكريم المتميزين على مستوى الجمهورية في مختلف المجالات الثقافية والعلمية والإعلامية والرياضية، إضافة إلى أنه يتم إطلاق الموقع الإلكتروني للحزب.