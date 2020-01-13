الصحة تفحص 393 ألف طالب جامعى من فيروس سى

أعلن الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن فحص 393 ألفًا و883 طالبًا من الطلاب المستجدين بالجامعات للعام الدراسي الحالى، ممن لم يتم فحصهم مع طلاب المرحلة الثانوية العام الماضى، وذلك ضمن مبادرة الرئيس للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية.



وأوضح أنه تم مسح 325 ألفًا و855 طالبًا بالفرق الدراسية الأولى بالجامعات الحكومية بداية من مطلع شهر أغسطس للعام الحالي، وذلك من خلال 320 فريقًا لتنفيذ الحملة، بالإضافة إلى مسح 50 ألفًا و28 طالبًا بفروع جامعة الأزهر بـ19 محافظة، وذلك بداية من منتصف أكتوبر الجاري.



وأشار إلى أنه تم تخصيص 155 فريقًا طبيًا من وزارة الصحة والسكان لمتابعة تنفيذ الحملة بفروع جامعة الأزهر، كما تم فحص 18 ألف طالب وطالبة بالمعاهد الفنية الصحية على مستوى الجمهورية.

