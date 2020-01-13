رئيس الوزراء اليابانى يغادر السعودية ويتوجه للإمارات

غادر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الإثنين، المملكة العربية السعودية متوجهًا إلى الإمارات.



وكان رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، قد ناقش خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، العديد من القضايا الهامة، أبرزها التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وتأثير ذلك على الشرق الأوسط، حيث أكد آبى أن بلاده ستقوم بكل الجهود لتهدئة هذه الأوضاع المتأزمة.



وأضاف آبى، أن بلاده قررت إرسال سفينة حربية وطائرتى دورية من طراز "بي-3 سي" إلى الشرق الأوسط، بهدف جمع المعلومات التي تضمن أمن السفن التى تجلب البضائع إلى اليابان.



وتشمل جولة آبى الرسمية، زيارة كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.