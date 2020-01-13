حملات نظافة بشوارع الإسماعيلية تنفيذًا لتعليمات الرئيس (صور)

قال اللواء عمر إدريس، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، إن المدينة شنت حملة مكبرة لتنظيف ورفع المخلفات والقمامة بالمدينة القديمة والجديدة.



وأكد رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، لـ"الدستور" أن الحملة شملت تنظيف ورفع المخلفات والقمامة والصناديق والمقالب العشوائية مختلف شوارع المدينة، مشيرا إلى أن حملات النظافة ستكون بشكل مستمر طوال الفترة القادمة لعودة شعار "ابتسم أنت في الإسماعيلية، مضيفا أن أعمال النظافة ستشمل جميع قرى وشوارع المدينة.



وأوضح رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، أن حملات النظافة المستمرة تأتي في إطار تعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لتنظيف الشوارع وحل كافة المشاكل التي تعيق المواطنين، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وكان محافظ الإسماعيلية، طالب كافة رؤساء المدن والأحياء بشن حملات نظافة مكبرة في جميع الشوارع النائية للقضاء على مشكلة انتشار القمامة في الإسماعيلية.