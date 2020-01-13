الفيوم: إنشاء وتطوير 40 مدرسة فى 2019

أعلنت محافظة الفيوم عن إنشاء ورفع كفاءة وتطوير 40 مدرسة، تضم 551 فصلًا، بطاقة استيعابية تصل إلى 22 ألف طالب وطالبة، تمثل كل المراحل التعليمية المختلفة، وبتكلفة إجمالية قدرها 187 مليونا و809 آلاف جنيه، وذلك خلال العام المنقضي 2019.



تأتي أعمال إنشاء وتطوير المدارس في إطار جهود الدولة للارتقاء بالعملية التعليمية وخاصة في صعيد مصر، للقضاء على الكثافة الطلابية بالفصول والمدارس، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.



أشار المهندس طارق مسعد، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالفيوم، إلى أن المدارس التي تم تطويرها وإنشاؤها موزعة على جميع مراكز المحافظة، بواقع 7 مدارس بمركز يوسف الصديق، و5 مدارس بسنورس، و11 مدرسة بطامية، و4 بمركز إطسا، و6 مدارس بمركز ومدينة الفيوم و7 مدارس بمركز أبشواي، مضيفا أن المدارس تخدم مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، فضلًا عن مدارس اللغات.