كشف غموض السطو على شركة وسرقة أموال ومستندات بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض السطو على إحدى الشركات الكبرى بالخانكة وسرقة مبلغ مالي وشيكات بنكية والاستيلاء على تسجيلات كاميرات المراقبة وتحطيم المكاتب.



وتلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد عبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ من "هجرس. م. س"، صاحب شركة للاستيراد والتصدير (للأدوات الصحية) الكائنة بمنطقة سرياقوس باكتشافه كسر باب الشركة خاصته وسرقة مبلغ مالي وعدد 5 شيكات بنكية من داخلها ولم يتهم أحد بالسرقة.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين وجود كسر باب الشركة الخارجي والداخلي وأثار عنف بعدد 2 مكتب خاص بالموظفين والكاميرات وعدم وجود جهاز DVR الخاص بتسجيل وحدة الكاميرات.



وتوصلت التحريات إلى أن مرتكبي الواقعة كل من "محمد. م. م" وشهرته "بركات"، عامل بذات الشركة و"حسين. م. ج" وشهرته "جاب الله"، عاطل، و"محمد. ص. ع"، وشهرته "ذبلة"، عاطل، و"يوسف. ي. م"، وشهرته "ودنو"، 21 سنة عاطل.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بارتكابهم الواقعة وقيامهم بالتوجه فجرا لمقر الشركة.



وقام المتهم الأول بمحاولة فتح باب الشركة الرئيسي بمفتاح مصطنع نظرا لعمله بالشركة، ولم يتمكن من ذلك فقاموا بكسر الباب، وقام المتهمان الثالث والرابع بالدلوف لداخل مقر الشركة، وظل الأول والثانى بالخارج لتأمينهما.



جري بإرشاد المتهمين ضبط المسروقات المستولي عليها، عبارة عن "مبلغ مالى 15 ألف جنيه، و5 شيكات بنكية" وتم التحفظ عليها.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.