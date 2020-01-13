الإثنين 13 يناير 2020 الموافق 18 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كشف غموض السطو على شركة وسرقة أموال ومستندات بالقليوبية

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:36 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صلاح حسنى
طباعة
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض السطو على إحدى الشركات الكبرى بالخانكة وسرقة مبلغ مالي وشيكات بنكية والاستيلاء على تسجيلات كاميرات المراقبة وتحطيم المكاتب.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد عبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ من "هجرس. م. س"، صاحب شركة للاستيراد والتصدير (للأدوات الصحية) الكائنة بمنطقة سرياقوس باكتشافه كسر باب الشركة خاصته وسرقة مبلغ مالي وعدد 5 شيكات بنكية من داخلها ولم يتهم أحد بالسرقة.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين وجود كسر باب الشركة الخارجي والداخلي وأثار عنف بعدد 2 مكتب خاص بالموظفين والكاميرات وعدم وجود جهاز DVR الخاص بتسجيل وحدة الكاميرات.

وتوصلت التحريات إلى أن مرتكبي الواقعة كل من "محمد. م. م" وشهرته "بركات"، عامل بذات الشركة و"حسين. م. ج" وشهرته "جاب الله"، عاطل، و"محمد. ص. ع"، وشهرته "ذبلة"، عاطل، و"يوسف. ي. م"، وشهرته "ودنو"، 21 سنة عاطل.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بارتكابهم الواقعة وقيامهم بالتوجه فجرا لمقر الشركة.

وقام المتهم الأول بمحاولة فتح باب الشركة الرئيسي بمفتاح مصطنع نظرا لعمله بالشركة، ولم يتمكن من ذلك فقاموا بكسر الباب، وقام المتهمان الثالث والرابع بالدلوف لداخل مقر الشركة، وظل الأول والثانى بالخارج لتأمينهما.

جري بإرشاد المتهمين ضبط المسروقات المستولي عليها، عبارة عن "مبلغ مالى 15 ألف جنيه، و5 شيكات بنكية" وتم التحفظ عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

نيفين جامع تعلن وقف قرارات «تخص رجال أعمال»

منذ حوالي 14 ساعة

الباز: مصر جاهزة لتلبية نداء الليبيين بالتدخل لحماية أرضهم

منذ يوم

فضيحة أستاذ جامعي.. اغتصب طالبة وارتكب جريمة في شقته

منذ ساعة و 8 دقيقة

المتهمون بإدارة شقة للدعارة:اخترنا التجمع لاستقطاب الأثرياء

الصور

image description

ليلي علوى ومريم أمين وداليا البحيري في عزاء والد إيهاب توفيق

image description

إيهاب توفيق يتلقى عزاء والده.. و«الجسمي» أول الحاضرين

image description

انهيار "الكينج" محمد منير في جنازة ابن عمه ومدير أعماله

image description

صور امتحانات طلاب الثانوية العامة

image description

أصالة تتألق فى حفل لصالح مرضى السرطان (صور)

الأكثر قراءة

بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسى عجرم

«محمد رمضان زمانه».. كيف أنهت أغنية «لولاكي» شهرة مطربها؟

«هددها بفيديو جنسي».. فتاة تمزق جارها بـ30 طعنة في الجيزة

وزير التعليم: من يغش يتحمل النتيجة.. وهدفنا الطالب المحترم

انفوجرافيك

image description

معرض القاهرة الدولى فى أرقام (إنفوجراف)

image description

مؤشرات الاقتصاد المصري في 2019 (إنفوجراف)

image description

أهم 10 بنود فى قانون رعاية المريض النفسى (إنفوجراف)

image description

«DNA» كلمة السر فى كشف لغز الجريمة (إنفوجراف)

أيام زمان

القصة الكاملة.. عبد الحليم حافظ حبس ملحنًا في فندق لينتهي من هذه الأغنية

«محمد رمضان زمانه».. كيف أنهت أغنية «لولاكي» شهرة مطربها؟

قرآن سناء جميل.. قصة مسيحية تعشق هؤلاء المشايخ

لأسباب غريبة.. توءم زبيدة ثروت ابتعدت عن السينما

نجم الساعة

القصة الكاملة.. عبد الحليم حافظ حبس ملحنًا في فندق لينتهي من هذه الأغنية

الصحة

أبرزها «جفاف الجلد».. علامات تشير لإصابة الكلى

8 عادات صحية للحفاظ على صحة أسنانك وسلامتها

4 أمراض شائعة عن نقص فيتامين B12

اكتشاف بكتيريا تساعد على التخلص من الضغط النفسي

الرئيس نيوز

خاص| 3% تراجعًا في عائد أذون الخزانة خلال 6 أشهر

"العربية": اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا يتضمن منع إرسال قوات تركية

الكهرباء: لدينا ٤ ملايين عداد على مستوى الجمهورية ضمن "القراءات الموحد"

مصادر: الوفد يؤجل انتخابات المكتب التنفيذي لأسباب تنظيمية

منوعات

اشتباكات وغاز مسيل للدموع عقب افتتاح كرنفال «ريو دي جانيرو»

اليوم.. ملكة بريطانيا تناقش مع العائلة أزمة هاري وميجان

أمريكي يصطاد سمكة عملاقة بحجم إنسان (صورة)

سماء الفلبين تمطر حجارة (فيديو)

كشكول

انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثاني الثانوي

تعليم القاهرة: " المنصة " و" التابلت" يعملان بكفاءة

جامعة طنطا: بدء التحول الرقمي بالمستشفى التعليمي .. وباركود لكل مريض

"معاقبة الضحية".. إيقاف دكتورة جامعية عن العمل بعد التحرش بها بجامعة أسوان

إسلام سياسي

الإفتاء: الاقتصاد غير الرسمي يغذي الإرهاب والجريمة وينتقص من فرص التنمية

اليوم.. "عربية النواب" تناقش مستجدات الأزمة الليبية

"الأوقاف" تعلن مشاركة دولية غير مسبوقة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الأزهر يواجه الإشاعات الكاذبة في جناحه بمعرض الكتاب

مقالات الرأي
ماجد حبته
اعتقال سفير!
عمرو خالد
كيف تستغفر الله بطريقة روحية وفعالة؟
د. منى حلمى
إيميل أزرق بطعم الملح والحكمة والحنين يرسله لى «البحر» كل شتاء
مؤمن المحمدي
مالناش دعوة يا موهيى
المزيد

الثقافة

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

غدًا.. مناقشة «القانون والإعلام» بمكتبة القاهرة الكبرى

اكتشاف 70 نقشا حجريا عمرها 4 آلاف سنة بالصين

الأحد.. مناقشة «أمريكا وثورة 19» و«مذكرات النفي» بمكتبة مصر العامة

صفحتنا ع الفيس بوك