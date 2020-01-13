اشتباكات وغاز مسيل للدموع عقب افتتاح كرنفال «ريو دي جانيرو»

أعلنت الشرطة البرازيلية اندلاع اشتباكات عنيفة في أعقاب انتهاء حفل الافتتاح الرسمي لكرنفال ريو دي جانيرو.



وذكرت وسائل إعلامية روسية، اليوم الاثنين، أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي، لتفريق الحشود، مضيفة أنه لم يعرف أسباب الاشتباكات حتى الآن.



ويعد كرنفال "ريو دي جانيرو" أشهر عيد في البرازيل، حيث تغلق البلاد كليا لمدة أسبوع، وتتفرغ للاحتفالات الكثيفة والاستعراضات الشعبية التي تجوب الشوارع، حيث يجذب الكرنفال أكثر من 2 مليون زائر.