عزيز مرقة: أتمنى إقامة حفلات فى كل محافظات مصر

استضافت زهرة رامي، ببرنامجها "اصحي بإنرجي"، على راديو إنرجي، 92.1، الفنان عزيز مرقة، على هامش حفل ختام ميديل إيست ميوزك فيستيفال بحديقه الشيخ زايد.



وقال عزيز مرقة، إنه سعيد دائما بحفلاته في مصر ومقابلة الجمهور المصري، ويحرص على تقديم شكل متنوع ومختلف في كل حفل لعدد من أغانيه، خاصة تلك التي يطلبها الجمهور أكثر من مرة.



وتابع أنه يحرص على دعم كل المواهب الفنية، قائلًا: "حين تتواصل معي موهبة أو أجد موهبة غير قادرة في الوصول للجمهور، أتواصل معها على الفور وأسعى لكي تشاركني حفلاتي".



وأشار إلى أنه يتمنى إقامة حفلات في كل محافظات مصر، مبررا بذلك الهاشتاج الذي أطلقه #عز_مصر، على موقع التدوين القصير "تويتر"، قائلًا: "تفعيل هاشتاج عز مصر طالما أحلم به وهناك الكثير من الخطوات الفعلية التي تمت لتنفيذ هذه المبادرة ولكن أحتاج دعم الجمهور بتفعيل الهاشتاج بشكل أكبر".

