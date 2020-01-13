الصحة تفحص مليونًا و750 ألف طالب بـ«أولى إعدادي»

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من فحص مليون و750 ألفًا و542 طالبًا، بالصف الأول الإعدادي للعام الدراسي الحالي (2019- 2020)، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المدارس، المنعقدة تحت شعار "100 مليون صحة"، الخاصة بالطلبة الجدد الملتحقين بالمرحلة الإعدادية، وذلك بداية من مطلع شهر أكتوبر الماضي.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم إجراء مسح منتظم لمدة 5 سنوات، لطلاب الأول الإعدادى والعام الأول الجامعى، لحماية الأجيال المقبلة من الإصابة بفيروس سى، وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالصحة العامة وتبني استراتيجية بناء الإنسان المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.



وأشار إلى أن المسح الطبي لطلاب الصف الأول الإعدادي يستهدف 2 مليون طالب، وتم تخصيص 414 فريقًا للعمل بالحملة في 27 محافظة، وذلك لضمان استفادة طلاب المرحلة الإعدادية الجدد القادمين من المرحلة الابتدائية من الحملة.



ولفت مجاهد إلى أن المسح الطبي في المدارس يتم باستخدام الكاشف السريع، ويتم تحويل الحالات الإيجابية إلى لجان هيئة التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات المطلوبة وتلقي العلاج بالمجان.



وأشار مجاهد إلى أن حملة القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المدارس في الثلاث مراحل الإعدادية، للعام الدراسي 2018-2019، انتهت من فحص 3 ملايين و807 آلاف و260 طالبًا، وذلك بداية من شهر مايو لعام 2019، وعلى مستوى جميع المحافظات.



وأضاف أن الفحص يتم من خلال فرق هيئة التأمين الصحى التي قامت بتنفيذ الحملة بمدارس الحضر، بالإضافة إلى الفرق التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات لمتابعة الحملة بمدارس الريف.



وذكر أن المبادرة انتهت أيضا من فحص 3 ملايين و737 ألفًا و577 طالبًا بالمرحلة الثانوية، مضيفًا أنه تم تخصيص 1058 فريقًا طبيًا لتنفيذ الحملة بـ8373 مدرسة ومعهد.

