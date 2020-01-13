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محافظات

المنيا تشدد على الإسراع فى إنجاز المشروعات المتعثرة

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:33 ص
أسامة القاضي محافظ
أسامة القاضي محافظ المنيا
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أكد أسامة القاضي، محافظ المنيا، أهمية تذليل جميع المعوقات والمشكلات الخاصة ببعض المشاريع المتعثرة، التي من شأنها تحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، ووضع حلول جذرية لها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، بخاصة في مجالات الصحة، ومياه الشرب والصرف الصحى، والشباب والرياضة، والطرق، والرصف، والزراعة، والري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ، اليوم الإثنين، لمناقشة ومتابعة موقف المشروعات المتعثرة ودفع عجلة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، حيث تمت مراجعة نسب التنفيذ وأسباب التعثر وآليات ومقترحات تذليلها والإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها حيال تلك المشروعات.

كما شدد المحافظ على سرعة استكمال المشروعات الجارية وفق جداولها الزمنية، مؤكدًا متابعته الدقيقة لنسب تنفيذ جميع الأعمال، ووجه المسئولين بالمتابعة الدورية للشركات المنفذة وتوضيح معدل التنفيذ وأسباب التوقف إن وجدت لوضع الحلول الفورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددًا على أنه لا تسامح في تخاذل أي مسئول عن القيام بعمله.

كما ناقش المحافظ الموقف التنفيذي لمشروع الغابات الشجرية بمشروع صرف صحى المنيا، وكذلك عدد من مشروعات الصرف الصحي المتوقفة بمركز ومدينة سمالوط والمعوقات التي تقف حائلًا أمام إنجاز تلك المشروعات، للعمل على حلها في أقرب وقت ممكن، مع وضع جدول زمنى للانتهاء منها وتسليمها للبدء في التشغيل وخدمة أهالي المركز.

وأكد المحافظ أن الاهتمام بتوصيل البنية الأساسية والمرافق العامة للمواطنين بكل المدن والقرى هو أول اهتمامات الدولة خلال الفترة الحالية، ويتحقق ذلك من خلال خطط عاجلة تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

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