32.2 % انخفاضًا بقيمة العجز فى الميزان التجارى

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى لـ3.22 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2019 مقابل 4.75 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 32.2 ٪.



ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لنشرة التجارة الخارجية الشهرية، إلى انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 4.4٪ حيث بلغت 2.39 مليار دولار خلال شهــر أكتوبر 2019 مقابل 2.5 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها (منتجات البترول بنسبة 31.1 ٪، البترول الخام بنسبة 17.2 ٪، أسمدة بنسبة 20.1 ٪، لدائن باشكالها الاولية بنسبة 4.1٪).



وارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر أكتوبر 2019 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (ملابس جاهزة بنسبة 8.3٪، فواكه طازجة بنسبة 10.2%، منتجات ألبان بنسبة 10.9%، أصناف أخرى جاهزة من مواد نسجية بنسبة 10.8 %).



أما فيما يخص الواردات، انخفضت قيمة الواردات بنسبة 22.6٪حيث بلغت 5.61 مليار دولار خـلال شهر أكتوبر 2019 مقابل 7.25 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها (منتجات البترول بنسبة 23.5٪، سيارات ركوب بنسبة 4.0 % ، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 36.4 ٪).



بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أكتوبر 2019 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (ذرة بنسبة 3.6 ٪، لحوم بنسبـة 10.2٪، فول صويا بنسبة 49.6٪، تفاح طازج بنسبة 35.3 ٪).