بدء تطوير مرسى معدية سرابيوم بالإسماعيلية لمدة 3 أشهر ونصف الشهر

بدأت هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين ، في أعمال تطوير وتوسعة مرسى معدية سرابيوم، لخدمة الأهالي العابرين من الشرق للغرب لقري سرابيوم والأبطال شرق وغرب قناة السويس، وذلك تنفيذا لتعليمات الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.



وقالت مصادر بهيئة قناة السويس لـ"الدستور" إن أعمال توسيع وتطوير مرسى معدية سرابيوم سيستمر 3 شهور ونصف الشهر تقريبا، مشيرا إلى أنه تم غلق معدية سرابيوم التي تربط بين ضفتي القناة، لحين الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة.



وأوضحت أن عبور المواطنين خلال فترة تطوير المرسى ستكون من الكوبري العائم الذي يعمل يوميا من الساعة السادسة صباحا وحتى التاسعة مساءً ومن الرابعة عصرًا وحتى الثانية عشر منتصف الليل.