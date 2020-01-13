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حوادث

إصابة 9 أشخاص في 3 حوادث متفرقة ببني سويف

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:27 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
بنى سويف - محمد حفيظ
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أصيب 9 أشخاص، اليوم الإثنين، فى 3 حوادث متفرقة في بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

وفى الحادث الأول أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب توك توك بين قريتى كوم أبو خلاد والبرج بمركز ناصر وتبين أن المصابين وهم: "عويس شعبان سيد 17 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالذراع اليسرى والقدم اليسري، عبدالله محمد علي 25 سنة مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري، فتحي ميهوب عوض 50 سنة مصابًا باشتباه كسر بالذراع اليمني".

وفي الحادث الثاني أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة المحافظة وتبين أن المصابين وهم: "محمود حسين محمود 40 سنة، مصابًا بكدمات بالصدر، أحمد محمود صلاح 41 سنة مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم، محمد إبراهيم محمد 45 سنة مصابًا باشتباه كسر بالضلوع وجميعهم مقيمون بمحافظة القاهرة".

وفى الحادث الثالث أصيب 3 أشخاص فى انقلاب دراجة بخارية على كوبري بهبشين بطريق الفيوم الجديد وتبين أن المصابين وهم: " أيمن أحمد فرج 31 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالذراع اليمني، فاطمة مصباح عبدالنبي 60 سنة مصابًا باشتباه كسر بالذراع اليمني، سمر حسن جمعة 13 سنة مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمنى".

قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفيات اللازمة لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

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