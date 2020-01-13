محافظ مطروح: حافز إثابة لسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين ، صرف حافز إثابة للمسئول عن بوابة شكاوى مجلس الوزراء بمجلس مدينة مرسى مطروح، وذلك لجهوده فى سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين بالبوابة وسرعة الرد عليها خلال عام 2019 بنسبة انجاز 100%.



وأضافت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة، ان منظومة الرد على بوابة شكاوى مجلس الوزراء بمجلس مدينة مرسى مطروح، استطاعت الاستجابة لجميع الشكاوى الواردة اليها خلال العام الماضى بإجمالي 498 شكوى بنسبة إنجاز 100%، وأوضحت أن وزارة التنمية المحلية أعلنت فى بيان لها، أن محافظة مطروح جاءت من أعلى المحافظات استقبالًا وتعاملًا، مع شكاوى وطلبات والتماسات المواطنين وتفاعلا معها خلال عام 2019.



وأشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالجهود المبذولة فى تطوير الأداء وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين الموجهة للمحافظة، والتنسيق المستمر مع كل الجهات للتيسير على أصحاب المطالب وإيجاد الحلول السريعة والفورية لشكواهم، مشددا على بذل المزيد من الجهود للتيسير على كافة المواطنين بكافة مدن ومراكز المحافظة.



ووجه لرؤساء المدن بالنزول للشارع والتواصل مع المواطنين، لمعرفة كافة مشاكلهم عن قرب والعمل على تذليل كافة المشكلات والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لهم.