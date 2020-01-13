البابا تواضروس يترأس قداس مطرانية سوهاج

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين قداس تدشين مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة سوهاج.



ويحضر القداس أكثر من 5000 شخص كما شهد القداس الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشأة والمراغة والعديد من القساوسة والآباء والكهنة والآلاف من الأقباط.



ومن المقرر أن يحضر في المساء عظة من مطرانية أخميم، ويشارك يوم الثلاثاء في قداس وتدشين بمدينة طما، وفي المساء لقاء مع الرهبان من دير العذراء مريم بأخميم ثم تسبحة.



ويوم الأربعاء يشارك قداسة البابا في قداس وتدشين بمدينة طهطا، وفي المساء يحضر لقاء مع رهبان دير الانبا شنودة الغربى، والأنبا بيشوي، ثم تسبحة.