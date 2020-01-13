البيئة: زراعة 2500 شجرة مثمرة في دمياط

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، استمرار التعاون بين مبادرة "شجرها" وحملة "اتحضر للأخضر" بمحافظة دمياط، حيث تم البدء في زراعة 2500 شجرة مثمرة تضمنت 1000 شجرة بجامعة دمياط العامة و500 بجامعة الأزهر بدمياط و500 بقرية كفر الغاب و500 شجرة بالوحدة المحلية بأولاد سيف بلبيس الشرقية.



وذكرت وزارة البيئة - في بيان اليوم الإثنين - أن فعاليات اليوم البيئي تضمنت المشاركة بالمؤتمر الجماهيري الذي تم تنظيمه للتوعية بأهمية مثل تلك المبادرات ودور الأشجار والمساحات الخضراء في حماية البيئة ومسئولية الفرد والمجتمع.



وذلك بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر والدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ونواب الجامعة وعمداء الكليات والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة دمياط.



وقالت الوزيرة - وفق البيان - "إننا نبذل قصارى جهودنا لنشر فكر التشجير وزيادة الرقعة الخضراء لإضفاء أبعاد جمالية وبيئية وصحية، تسهم في نشر صورة مشرقة لوطننا مصر وتعزيز جودة الحياة فيها، كما أننا نعمل على توحيد الهدف البيئي عن طريق مشاركة جميع فئات المجتمع".