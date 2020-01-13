أب يعتدي جنسيًا على ابنته بقرية في الدقهلية

تجرد أب من مشاعر الإنسانية، وتعدى جنسيًا على ابنته الطالبة بالصف الثاني الإعدادي بإحدى قرى منية النصر بمحافظة الدقهلية.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بتحرير "سعاد. م. م" ٢٩ عاما، محضرا ضد "م ع" ٤٠ عاما تتهمه فيها بالتعدي الجنسي على ابنته "ف م ع" ١٣ عاما طالبة بالصف الثاني الإعدادي.



وبسؤال الطفلة أكدت الواقعة، وأنه تعدى عليها جنسيا وفور شعورها بآلام شكت لخالتها التي حررت محضرا رقم ١٢٨ إداري منية النصر، وتم عرض الطالبة للكشف الطبي بمستشفى منية النصر.