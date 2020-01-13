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عالم

تجمع بين الأزمنة والثقافات.. 2020 عام الانتعاش السياحي للقاهرة

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:20 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمينة ذكى
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قالت شبكة الاذاعة البريطانية" بي بي سي"، إن العام الحالي 2020 هو العام الأمثل لزيارة مصر، لا سيما مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يمثل فرصة عظيمة لتحسين قطاع السياحة في مصر.

وأوضحت الاذاعة البريطانية، أن المتحف المصري الكبير سيكون أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويقع على بعد كيلومترين فقط من الأهرامات العظيمة.

ونقلت عن مصريين قولهم، إن المتحف المصري الكبير فرصة عظيمة لإنعاش قطاع السياحة وبالتالي إنعاش الاقتصاد المصري.

وأشارت إلى أن الحياة في القاهرة تعتبر منخفضة التكاليف مقارنة مع العاصمة البريطانية لندن.

فيما قالت لورين ك. كلارك، "كاتبة أمريكية" تعيش في القاهرة، إن القاهرة مدينة تنبض بالحياة حيث يعيش فيها الملايين، وتجمع بين كل الثقافات والطبقات الاجتماعية المختلفة، فالقاهرة هي أكثر مدن إفريقيا اكتظاظا بالسكان.

وأضافت "في القاهرة لديك المساحات الخضراء، والمباني التي تعود بك إلى العصور القديمة، ولكن سحر القاهرة في أنها تجمع ما بين الأزمنة المختلفة في سحر خاص بها"، مشيرة إلى منطقة "المعادي" التي تضم العديد من المطاعم التي تعرض الأكلات العالمية بدءا من الطعام المصري الى "وجبة السوشي" الصينية.

وأكدت كلارك أن من أجمل المعالم السياحية في القاهرة "مسجد الأزهر" الذي يعود إلى عام 972 م، فضلا عن الكنائس التي يعود تاريخها إلى القرن السادس قبل الميلاد.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية شرعت في بناء العاصمة الإدارية الجديدة على بعد 45 كيلومتر شرق القاهرة، والتي تتضمن إنشاء "مدينة ذكية" مع الحدائق الوفيرة والمساحات الخضراء التي تغطي 700 كيلو متر مربع، من أجل الحفاظ على المدن التاريخية وخلق مجتمعات جديدة.

كما وصفت المدونة الأسترالية "دانا هوشماند"، التي تدوّن في Discover Discomfort، القاهرة بأنها مدينة مثيرة للغاية، حيث الانسجام بين الناس وهي أمور تجعلك تشعر بالحياة الحقيقية.

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