محافظ قنا: توفير احتياجات العاملين في الفخار والصناعات الحرفية

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعا بديوان عام المحافظة، لمناقشة أوضاع صناع الفخار بمركز نقادة وذلك بحضور كمال شلبي سكرتير عام المحافظة، والمهندسة فاطمة إبراهيم رئيس مدينة نقادة، والدكتورة هدي سعدي مقرر المجلس القومي للمرأة بقنا، ومحمود العماري مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ومسئولي المتابعة والتخطيط العمراني والاستثمار بالمحافظة، وعدد من اصحاب صناعة الفخار بمدينة نقادة.



ناقش محافظ قنا خلال الاجتماع مطالب اصحاب صناعة الفخار، والتي يلتمسون فيها توفيق اوضاعهم قانونيا لممارسة صناعتهم بشكل صحيح، وذلك علي مساحة 21 فدان بالظهير الصحراوي لمدينة نقادة، ووجه المحافظ خلال الاجتماع التنفيذيين بمخاطبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول علي موافقة مبدئية لإقامة مشروع لصناعة الفخار، ووضع الاشتراطات المطلوبة للمشروع كما وجه بمخاطبة جهاز شئون البيئة لدراسة الأثر البيئي للمشروع.



كما كلف المحافظ مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة بعمل حصر لعدد العاملين بهذه الصناعة بتلك المنطقة، وكذا التنسيق مع شركات المرافق (مياه – كهرباء - غاز) لعمل مقايسات تقديرية لإمكانية توصيل تلك المرافق للحدود الخارجية للمنطقة، واضاف انه بمجرد وصول الموافقات المبدئية من الجهات المعنية سوف يتم عمل دراسات تخطيطية وتصميمية للمشروع.



واشار المحافظ الي ان الدولة تولي اهتماما كبيرا بالصناعات الحرفية، وتعمل علي تنميتها وتطويرها مؤكدا علي ان محافظة قنا تمتلك العديد من الصناعات الحرفية واليدوية، وان اصحاب تلك الصناعات يتقنون صناعة المنتجات بجودة عالية، ولذلك فان المحافظة لا تدخر جهدا في تلبية احتياجات تلك الصناعات، بما يساهم في تحسين المستوي الاقتصادي لهم، وتوفير فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية بالمحافظة بشكل عام.