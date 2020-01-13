وزير التنمية المحلية: «مشروعك» وفّر 700 ألف فرصة عمل

قال وزير التنيمة المحلية، اللواء محمود شعراوي، إن التقرير الأخير الذي تلقاه عن أعمال مبادرة مشروعك بالمحافظات، نجح في توفير أكثر من 700 ألف فرصة عمل من خلال تنفيذ 134 ألفا و316 مشروعا بإجمالي قروض بلغت 12،3 مليار جنيه.



وأضاف أن الوزارة بصدد الإعلان عن تشكيل لجنة تسيير لمتابعة المشروعات المنفذة من خلال "مشروعك" في كل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، لمتابعة خطة عمل المبادرة وتنفيذ توجيهات الوزارة في شأن مبادرة "مشروعك " ومتابعة الإنجازات الشهرية في المدن والأحياء وتقييم أداء القائمين على المشروع واقتراح ما يؤدي إلى إمكانية التحسين والتحديث في المشروع.



وتابع: "عمل اللجان يستهدف رصد المشاكل مع شركاء التنمية ووضع حلول لها ومتابعة موقف مقرات مشروعك والبالغ عددها 260 مقرا من حيث العمالة والتجهيزات على أن تقوم لجان التسيير برفع تقرير شهري للوزارة بما يعمل على تعظيم إنجازات مشروعك من حيث حجم الإقراض وعدد المشروعات الممولة وبالتالي فرص العمل التي سيتم توفيرها في المرحلة القادمة".



