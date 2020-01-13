قسم للحالات الإنسانية بحي الزهور في بورسعيد

أعلن السعيد رخا، رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، إنشاء قسم خاص بالحالات الاجتماعية والإنسانية، يكون منوط بالتواصل الاجتماعي والإنساني بالمناطق الأكثر احتياجا بنطاق حي الزهور.



وأشار "رخا"، خلال اجتماعه بالإدارات المعنية بالحي، إلى أنه جار التواصل مع مديرية التضامن الاجتماعي لتسهيل الإجراءات الخاصة بمعاش تكافل وكرامة، وأيضا التواصل مع الجمعيات الخيرية لتقديم المساعدات اللازمة.



وأكد رئيس حي الزهور أن تلك الخطوة تأتي بناء على توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بأهمية دور المؤسسات الحكومية بالتواصل المجتمعي والإنساني مع أفراد الشعب.