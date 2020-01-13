وزير الطاقة السعودي: نعمل على استقرار سوق النفط

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، اليوم الاثنين، إن المملكة أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم، وستواصل فعل كل ما بوسعها لضمان استقرار سوق النفط في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة.



وأضاف بن عبد العزيز، في تصريح نقلته قناة "العربية": "ليس هناك مورد أكثر اعتمادية ومسؤولية من السعودية، في ظل استمرار التوترات المحتدمة في منطقتنا، وستواصل بذل قصارى جهدها لضمان استقرار أسواق النفط والوصول لسعر مستدام للنفط".



وأكد وزير الطاقة السعودي، أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك استراتيجي للمملكة العربية السعودية ولها دور كبير في الأمن العالمي.