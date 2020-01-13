«عربية البرلمان» تناقش تطورات الأزمة الليبية.. اليوم

تناقش لجنة الشئون العربية في اجتماع لها اليوم الإثنين، برئاسة النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، تقرير اللجنة الفرعية الليبية لعرض آخر تطورات الوضع في ليبيا على لجنة الشئون العربية.



وأعلن أحمد رسلان، وقوف مصر صفًا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مساندة القضية الليبية لمواجهة التدخلات العسكرية التركية في الأراضي الليبية.



وأكد رسلان، خلال كلمته بجلسة أمس الأحد، بحضور رئيس البرلمان الليبي، أن التدخلات التركية تأتي بدعم من جماعة الإخوان الإرهابية، قائلا: لا يخفى على أحد الأهداف من هذا التدخل وهو بسط الهيمنة على البحر المتوسط، وكذلك نشر الفوضى في ليبيا والمنطقة العربية بالكامل.



وأشار رسلان، إلى أن ما حدث يعد انتهاكا للقرارات الدولية وتجاوزا لكافة الأعراف والمواثيق، مؤكدا دعم مصر لموقف البرلمان الشرعي الليبي.



وأوضح أن البرلمان والشعب المصري يؤيدون جميع قرارات مجلس الأمن المصري في شأن حماية الأمن القومي المصري، ورفض التدخلات العسكرية التركية في الأراضي الليبية.