لبنانيون يعتصمون أمام الدائرة المالية بطرابلس

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن هناك اعتصام لعدد من المحتجين اللبنانيين الآن أمام الدائرة المالية في طرابلس، مرددين هتافات تطالب بوقف الفساد ومغادرة الموظفين مكاتبهم وغلق الأبواب.



وقطع مجموعة من المحتجين في طرابلس ومحيطها، طرقا داخلية وفرعية ورئيسية ودولية منذ الرابعة فجرا، أبرزها الأوتوستراد الدولي عند نقطة البالما وتحت جسر المشاة في القلمون، وجسر التبانة وإشارة عزمي والروكسي والطريق العام مقابل الدائرة المالية، وطريق الشلفة التي تربط منطقة أبي سمراء بقضاء الكورة، وطرقا أخرى داخلية.



من جانبها، عملت قوات الجيش اللبنانى على إعادة فتح الطرق، باستثناء ساحة النور.



ومنع المحتجون الطلاب من دخول صفوفهم، في حين أن العديد من إدارات المؤسسات التربوية رفضت الإقفال واستأنفت الدروس بمن حضر من الطلاب.



وبدأت المصارف والمصالح المستقلة والدوائر الحكومية، استقبال مراجعات المواطنين، ولم تتأثر بتحركات المحتجين.