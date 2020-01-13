تسريب امتحان اللغة الأجنبية الأولى للصف الثاني ثانوي (صور)

تداولت صفحات السوشيال ميديا صورة من تابلت قام بتصويرها أحد الطلاب، لامتحان اللغة الأجنبية الأولى، الذي يؤدوه الطلاب حاليًا، من داخل أحد اللجان الذي يجري بها الامتحان إلكترونيا.



يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان اللغة الأجنبية الأولى، بامتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث يؤدي الاختبار في مدارسهم الأصلية المجهزة إلكترونيا، بينما سيكون ورقيًا في المدارس غير المجهزة، وبنظام الـ open Book، وتنعقد الامتحانات في الفترة الصباحية من 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا.



ومن المقرر أن يقوم طلاب أولى ثانوي بأداء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولي، خلال الفترة المسائية من 1 ظهرا وحتى 4 عصرًا والتي تنعقد ورقيا وبنظام الـ open Book.