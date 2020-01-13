أسعار البقوليات اليوم الاثنين
الإثنين 13/يناير/2020 - 09:54 ص
هويدا سعيدطباعة
سجلت أسعار البقوليات استقرارا في الأسواق المحلية، اليوم الاثنين، وكشف تقرير صادر عن غرفة الصناعات الغذائية أن أسعار البقوليات شهدت تراجعا عالميًا بنسبة 10% عن الشهر الماضي، ولكن استقرت الأسعار محليًا.
وترصد «الدستور»، أسعار البقوليات اليوم، وجاءت محليًا كالتالي:
- كيلو الفول البلدي تراوح سعره ما بين 32 و34 جنيهًا.
- كيلو الفول المستورد تراوح سعره ما بين 15 و16 جنيهًا.
- كيلو العدس تراوح سعره ما بين 15 و16 جنيهًا.
- كيلو الفاصوليا البيضاء سجل نحو 24 جنيهًا.
- كيلو الحمص 28 جنيهًا.
- كيلو الترمس تراوح سعره ما بين 16 و20 جنيهًا.
وترصد «الدستور»، أسعار البقوليات اليوم، وجاءت محليًا كالتالي:
- كيلو الفول البلدي تراوح سعره ما بين 32 و34 جنيهًا.
- كيلو الفول المستورد تراوح سعره ما بين 15 و16 جنيهًا.
- كيلو العدس تراوح سعره ما بين 15 و16 جنيهًا.
- كيلو الفاصوليا البيضاء سجل نحو 24 جنيهًا.
- كيلو الحمص 28 جنيهًا.
- كيلو الترمس تراوح سعره ما بين 16 و20 جنيهًا.