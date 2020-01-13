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القبلة

شيخ الأزهر يستقبل أعضاء هيئة آل مكتوم الخيرية اليوم

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:53 ص
أحمد الطيب
أحمد الطيب
أميرة العناني
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يستقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مدير عام هيئة آل مكتوم الخيرية، ميرزا الصايغ، والدكتور صلاح الجعفراوي مستشار هيئة آل مكتوم الخيرية، بمقر المشيخة اليوم الاثنين، لبحث التعاون فيما بينهما.

ويناقش اللقاء سبل التعاون المشترك بين هيئة آل مكتوم الخيرية والأزهر الشريف في مجالات عمل الهيئة خيريًا وثقافيًا، خاصة وأن الهيئة لها العديد من النشاطات الخيرية التي جابت محافظات صعيد مصر، إضافة إلى العديد من المدارس التي يتم فيها تعليم الدين الإسلامي بوسطية معتدلة بعيدة عن التطرف.

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