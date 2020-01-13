تقليلا للحوادث.. حملات مرورية لضبط متجاوزي السرعات

شنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، حملات موسعة وذلك لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظًا على سلامة الجميع.



ووجه مساعد وزير الداخلية، بشن الحملات لضبط متجاوزي الرادار والسرعات المحددة، ومتعاطي المواد المخدرة على الطرق السريعة، عند طريق كشف طبي للسائقين المشتبه فيهم بالتنسيق مع وزارة الصحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.



كما وجه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة، فيما قامت الإدارة بحملات الكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر، ومتابعه حظر سير النقل الثقيل أعلى الدائري.



ودفعت الإدارة بسيارات الأقوال الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، وتم نشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب، ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة، وعدم استغلال المواطنين تحت إشراف العميد فؤاد الطيب مدير إدارة البحث الجنائي.



وأهابت الإدارة العامة للمرور بالسادة المواطنين مرتادي الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور، والتي تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.



يأتي ذلك في إطار توجيهات الوزير بشن حملات مرورية على الطرق السريعة لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية على كل الطرق، تحت إشراف اللواء هاني جرجس مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة.

