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مصر

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس وكالة الفضاء المصرية

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:50 ص
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
الدستور
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ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أمس الأحد، الاجتماع الأول لمجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية، بحضور الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

فى بداية الاجتماع، أكد الدكتورعبد الغفار حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم لوكالة الفضاء المصرية، مشيرا إلى أن مصر ستقدم كامل الدعم من أجل تحقيق أهداف الوكالة، واستحداث ونقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية، موضحًا أن مصر لديها العديد من الكوادر البحثية والعلماء والبحوث فى هذا المجال.

واستعرض الوزير خطة مصر لاستضافة وكالة الفضاء الإفريقية من حيث إنشاء مقر الوكالة بالقاهرة، وإعداد الكوادر الإفريقية المختلفة، والتواصل مع الكيانات المعنية بالفضاء فى مصر وإفريقيا ووكالات الفضاء المختلفة، مشيرًا إلى موافقة المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى على استضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية، والذى يعد تتويجا للجهود العلمية والفنية، التى قام بها فريق العمل المصري، وقدرة مصر على توظيف الوكالة لخدمة القارة فى مجال تكنولوجيا الاستشعار من بعد وعلوم الفضاء، ودفع جهود التنمية الوطنية والإقليمية الإفريقية، وفقًا لأجندة إفريقيا 2063.

كما أكد الدكتور خالد عبد الغفار على دور وكالة الفضاء الإفريقية فى مواجهة التحديات التى تسعى الشعوب الإفريقية للتغلب عليها فى العديد من المجالات، مثل: مواجهة الفقر وتحقيق الأمن الغذائى وتحسين البيئة والقضاء على تلوث الماء والهواء والتغيرات المناخية والبطالة وتحقيق السلام والأمن بالقارة الإفريقية.

وخلال الاجتماع، أشار الوزير إلى أنه من المقرر أن تستضيف الوزارة الثلاثاء الموافق 14 يناير الجاري وفدا رفيع المستوى من فرنسا برئاسة رئيس وكالة الفضاء الفرنسي؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر وفرنسا في مجال تكنولوجيا الفضاء وتوقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء الفرنسية ووكالة الفضاء المصرية.

كما أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أنه سيتم وضع برنامج لتقوم كل جامعة بتصنيع قمر صناعي صغير، بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمجلس الأعلى للجامعات.

ومن جانبه استعرض د. محمد القوصي برنامج الفضاء الوطني والذي يمثل خارطة طريق لمصر في مجال تكنولوجيا الفضاء على المدى القريب والمتوسط والبعيد، تزامنًا مع إستراتيجية مصر المستدامة 2030.

كما تم استعراض الهيكل التنظيمي للوكالة، والذي تم وضعه على أساس قيام الوكالة بمهامها التنظيمية والتنفيذية لأنشطة الفضاء في مصر.

وناقش الاجتماع الاستعداد لتنظيم مسابقة القمر الصناعي الكان سات بين مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

كما استعرض الاجتماع مدينة الفضاء المزمع إقامتها على مساحة 123 فدان وتشمل: وكالة الفضاء المصرية، ووكالة الفضاء الإفريقية والعديد من المباني مثل أكاديمية الفضاء المصرية، ومركز تصميم وتطوير المركبات الفضائية، ومركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية والذي من المقرر تشغيله مع بداية عام 2021 بتجميع القمر الصناعي مصر سات 2 الذي بدأ تنفيذه بالفعل منذ سبتمبر الماضي كمشروع مشترك بين وكالة الفضاء والإدارة الوطنية الصينية للفضاء بتمويل من الحكومة الصينية.

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