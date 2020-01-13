«بركان تال» يغلق المدارس بالعاصمة الفلبينية

أعلنت العاصمة الفلبينية "مانيلا" اليوم الاثنين، وقف العمل في المدارس ووقف الأنشطة فيها، بعدما أطلق بركان" تال" سحبا من الرماد في أنحاء المدينة، وحذر خبراء الزلازل من احتمال ثوارنه في أي وقت وحدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).



وأجبرت السلطات آلاف الناس على ترك منازلهم حول تال، أحد أصغر البراكين النشطة في العالم، الذي نفث رمادا لليوم الثاني من فوهته الواقعة في وسط بحيرة على بعد 70 كيلومترا جنوبي مانيلا.



وقالت ماريا انطونيا بورناس رئيسة الأبحاث في معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل للصحفيين "لقد فاجأتنا سرعة النشاط البركاني، ورصدنا حمم لا تزال عميقة ولم تصل للسطح بعد لكننا نتوقع ثورانا خطيرا في أي وقت".



وحذرت السلطات من أن ثوران البركان قد يؤدي إلى موجات تسونامي في البحيرة.



وأجلت السلطات أكثر من 16 ألف شخص من الجزيرة البركانية والمنطقة المحيطة بها وهي مقصد سياحي شهير، وأثارت عشرات الهزات الأرضية قلق السكان.