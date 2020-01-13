فوز «خبيئة العساسيف» بأفضل اكتشاف في عيد الأثريين

فاز أعضاء البعثة المصرية العاملة في منطقة "العساسيف" والتي يترأسها الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى الوزيري، بأصحاب أفضل اكتشاف أثري لعام ٢٠١٩، والمعروف باسم "خبيئة العساسيف" وذلك بعيد الأثريين، بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار والسياحية، وعدد من الوزراء السابقين ولفيف من قيادات الوزارة، وذلك بمسرح دار الأوبرا المصرية.



ويتسلم درع التكريم كلًا من سيد القرني كبير مفتشي آثار البر الغربي، والدكتور فتحي ياسين مدير عام المنطقة، كممثلين لباقي أعضاء البعثة المصرية، وذلك تكريمًا لهم على جهودهم في اكتشاف أكبر خبيئة مومياوات عرفها التاريخ.



وتضم خبيئة العساسيف مجموعة متميزة من 30 تابوتا خشبيا آدميا ملون لرجال وسيدات وأطفال، في حالة جيدة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة، حيث تم الكشف عنهم بالوضع الذي تركهم عليه المصري القديم، توابيت مغلقة بداخلها المومياوات، مجمعين في خبيئة في مستويين الواحد فوق الآخر، ضم المستوى الأول 18 تابوتا والمستوى الثاني 12 تابوتا، واصفًا إياها " بأنها ثالث أكبر خبيئة توابيت آدمية كبيرة تم اكتشافها في تاريخ الاكتشافات الأثرية المصرية.



حيث قام أعضاء البعثة البعثة المصرية العاملة في منطقة العساسيف، والتي يترأسها الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، والتي تضم كلًا من: حنان حسان، وسيد القرني مفتشي آثار البر الغربي، وأحمد بغدادي كبير مفتشين المنطقة الوسطى، وعز الدين كمال مدير المنطقة الوسطى، وبهاء عبد الجابر مدير منطقة القرنة، والدكتور فتحي ياسين مدير عام المنطقة، الريس حمدي طايع رئيس العمال، ببدء العمل بموقع الاكتشاف ليعثروا على مجموعة من التوابيت لكهنة وكاهنات لمعبودات الأقصر للآلهة آمون وخنسو، حيث بلغ عددها حتى الآن 30 تابوتا من بينها 3 توابيت لأطفال. تقع الخبيئة أعلى مقبرة TT28.



وتتميز المجموعة المكتشفة من التوابيت في توفير الدليل على المراحل المختلفة لطريقة صنع التوابيت في تلك الفترة، حيث منها ما هو مكتمل الزخارف والألوان، ومنها ما هو في المراحل الأولى للتصنيع، ومنها ما انتهي تصنيعه، ولكن لم يتم وضع المناظر عليه، ومنها ما تم نحته وتزيين أجزاء منه وتركت الأجزاء الآخر فارغة دون زخارف.



وتمثل المناظر المنقوشة على جوانب التوابيت موضوعات مختلفة تشمل تقديم القرابين ومناظر لآلهة مختلفة، وكذلك مناظر من كتاب الموتى ومناظر لتقديم قرابين للملوك المؤلهين كالملك أمنحتب الأول الذي عبد في منطقة الدير البحري، وكذلك عدد من النصوص التي بها ألقاب لأصحاب التوابيت كمغنية الإله آمون وكذلك نصوص ل speeches لآلهة مختلف، وتوضح تلك المناظر والنصوص الممثلة على جوانب التوابيت ارتباط تلك الخبيئة بالمنطقة حيث مثلت مناظر الآلهة حتحور والملك أمنحتب الأول واللذان انتشرت عبادتهما في منطقة الدير البحري، والتي تعتبر جبانة العساسيف بلا شك جزءا منها.



هذا وتحتفل وزارة الآثار بعيد الآثاريين في كل عام؛ نظرًا لأنه اليوم الذي تم فيه تعيين أول رئيس مصري لمصلحة الآثار بعد أن كانت حكرًا على الأجانب فقط.



وجاء الاحتفال بهذا اليوم ترسيخًا لمفهوم الانتماء لأرض مصر الغالية لأبنائها الآثاريين الذين لم يدخروا جهدًا إلا بذلوه حبًا وإجلالًا وتقديرًا وعرفانًا ووفاءً لأم الحضارات.