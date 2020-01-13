ارتفاع أسعار السكر محليًا.. والطن بـ 7200 جنيه

قال حسن الفندي عضو غرفة الصناعات الغذائية، ونائب رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار السكر ارتفعت اليوم الاثنين، في الأسواق المحلية بزيادة 1000 جنيه للطن، حيث سجل 7200 جنيه للطن، وسجل سعره نحو 337 دولارا للطن عالميا، ومن المتوقع ارتفاع أسعار السكر عالميا مرة أخرى، ويرجع ذلك إلى بدء حصاد بعض المحاصيل المنتجة للسكر عالميًا.



وأوضح الفندي في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، بأن حجم إنتاج مصر من السكر خلال العام الجاري 2020، من المتوقع أن يصل لنحو 2.740 مليون طن، مقابل استهلاك نحو 3.250 مليون طن خلال الفترة نفسها.



يذكر أن السنة التسويقية للسكر في مصر تبدأ بين شهري أكتوبر ونوفمبر من كل عام، ويتراوح معدل الاستهلاك بين 3.2 و3.3 مليون طن سنويًا، في حين أن معدلات الانتاج المحلي من البنجر والقصب تقترب من 2.2 مليون طن.